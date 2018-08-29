中國研究稱空污危害逾64歲男性大腦 港媒：習近平65歲...

2018-08-29 21:08

〔即時新聞／綜合報導〕中國北京大學與美國耶魯大學（Yale University）27日共同在《美國國家科學院院刊》（PNAS）發佈研究指出，空污損害人類智力，對64歲以上老年人影響危害更大，港媒對此製作習近平戴口罩的空污合成照，圖中註明習近平今年65歲，令網友直呼「太狂了」！

這項中美學者跨國研究收集了中國2010年至2014年2萬名民眾的數學和口語表達能力，檢視逐年嚴重的空污情況是否影響到大腦的運算與認知能力，結果顯示空污與智力退化成正相關，尤其不利於64歲以上的高齡者的認知情形，結論指出，空氣污染對大腦造成的損害可能會帶來巨大的健康和經濟成本。

香港《立場新聞》對此做出合成照片，圖中能見到65歲的中國領導人習近平臉上被貼口罩，身旁則是深受霾害引響的中國民眾，港媒以此諷刺習近平已超過研究提到的64歲，屬於深受空污危害的高齡族群；報導另外引述香港理工大學研究表明，智力受空污影響退化，恐與有害氣體損害大腦DNA引發神經發炎、退化有關。

許多鄉民看到這項研究結論都啞然失笑，紛紛留言指出「原來如此，這就說的通了」、「結果包子自己吸太多，向美國宣戰」、「難怪五毛都跟正常人有點落差」、「跟國民黨支持者一樣的智商」、「但對畜體無害啊，中國或成最大贏家」、「原來啊，共產黨真是用心」。

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《美國國家科學院院刊》