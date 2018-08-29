美禁3D列印手槍公開 發明者擬將設計圖存隨身碟販賣

3D列印手槍大結構不具金屬材質、沒有生產序號的特性讓它非常難被追蹤、監控。（法新社）

2018-08-29 11:50

〔即時新聞／綜合報導〕美國政府原定於本月1日讓3D列印手槍合法化，法案上路前數小時被法院緊急判決敗訴，手槍設計圖遭禁止公開。槍枝設計者威爾森（Cody Wilson）28日表示，將向顧客出售裝有設計圖的USB隨身碟，被外界視為「鑽法律漏洞」。

綜合外媒報導，自稱無政府主義者，設計這款3D列印槍枝的美國青年發明家威爾森週二（28日）在記者會上表示，他會將設計藍圖存入USB碟中，再以10美元（約新台幣307元）的價碼賣給買家，不過價格方面威爾森並不強硬設限，客戶得以支付自願提供之金額，甚至是免費。

威爾森引述法庭判決指出，法院明確允許他透過電子郵件或其他安全傳輸方式，將槍枝藍圖不公開地轉移給買家。他說，任何位於合法地區，想要獲得3D列印手槍藍圖的人都能如願，「我將寄送郵件，或透過USB隨身碟的方式將藍圖送至客戶手上」。

針對威爾森的做法，美國司法界傳出質疑聲浪，認為他是在鑽法律漏洞，意圖突破美國憲法保護的界線。法界人士紛紛呼籲法院應重新審議，闡明禁令是否覆蓋USB隨身碟及電子郵件等傳輸形式。