葉望輝談郭文貴頻爆料 「讓中國人看清共產黨的本質」

葉望輝對於郭文貴有關藍金黃計畫滲透西方世界的爆料「百分之百認同」。（資料照）

2018-08-27 16:18

〔即時新聞／綜合報導〕前美國副總統錢尼（Dick Cheney）副國安顧問葉望輝（Stephen J.Yates）近日接受海外媒體專訪，針對中國流亡富豪郭文貴頻頻爆料中共高層貪腐內幕，葉望輝表示，他自己並無證據，但郭文貴爆料的內容，與他的經驗和分析很一致，如果爆料為真，將可以使中國人看清共產黨的本質。

中共透過藍金黃滲透西方 葉望輝：百分之百認同

8月25日，葉望輝與中國流亡作家曹長青共同接受海外媒體直播專訪，曹長青向葉望輝提問，郭文貴先前曾爆料中共透過「藍金黃計畫」（藍指網路輿論、金指金錢收買、黃指美女色誘）滲透西方世界，以他曾任美國政府高官的經驗，是否認同?葉望輝表示，「百分之百認同，這是（持續）幾十年的一個現象，不是最近才認識到的現象。」也開玩笑地指出，「黃」的部分他沒有經驗，「也許是因為我很醜」，沒有透過色誘來影響他，「但這不傷害我的感情！」

葉望輝表示，他很佩服中共的一點，以英文來說叫做「Comprehensive Warfare」，也就是「全方面的戰爭」，發動包含政治、經濟、教育、宗教等戰爭，「共產黨很自然地運用這些工具，郭文貴講的這個戰略，我覺得非常準確，唯一的問題是，只有這三個渠道嗎?也許還有更多。」

對於是否郭文貴的爆料，有利推動中國改變?葉望輝表示「應該是個非常重要的工具」，更指出如果中國人能分清楚「中共」與「中國」的區別，就能了解共產黨不是保護者、而是迫害者，中國人依舊可以愛中國、但不愛共產黨。

葉望輝說：「對於他（指郭文貴）爆料的內容，不能說他有任何的證據，但「跟我的經驗和分析很一致，所以我當然不能否認。」更指如果爆料為真，將使中國人看清共產黨的本質、以及中國人的潛在未來。

曹長青表示，做為政治評論者，由於被中國封殺30年，沒有辦法親自核實郭文貴爆料的真實性，但也贊同葉望輝的看法，「郭文貴的爆料有本質的真實性。」曹長青更指出，「為何中國那麼多網民、老百姓支持他?因為周圍發生的就是如此，到處都是貪官、藍金黃、腐敗專制。」

NYPD赴法查王健之死 葉望輝：很平常

而日前海航集團創始人王健之死，被郭文貴指出疑點重重，是遭中共暗殺，並與纽约市警察局（NYPD）合作派出團隊前往法國調查死因，主持人路德詢問為何NYPD能在他國有調查權?葉望輝回應：「如果一個案子有美國公民在內，美國政府會請求參與調查，大部分的時候對方會支持這請求。」更表示「這樣的合作是很平常的。」

主持人詢問，如果最後證明王健是刑事謀殺案件，會怎麼看待?葉望輝表示，「一個共產國家有這樣的行為，是非常容易相信，但是未來會有什麼樣的新證據揭露，還不清楚。」被問及民主國家如法國的地方警察長有無可能受到「藍金黃」影響，銷毀證據配合中共？葉望輝也嚴肅的表示，「的確是一個風險」，更指出「中國政府跟法國的貿易投資、戰略項目，也許會讓政府感到有壓力。」