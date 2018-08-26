5年前就知主教性侵案 教廷前高官籲教宗請辭

梵諦岡一名前高官指責教宗方濟各5年前就已知道美國紅衣主教涉及性侵案，但涉案人直到上個月才請辭，他呼籲方濟各應該為此下台。（法新社）

2018-08-26 23:24

〔即時新聞／綜合報導〕天主教教會屢傳性侵事件，梵諦岡一名前高官指責教宗方濟各5年前就已知道美國紅衣主教涉及性侵案，但涉案人直到上個月才請辭，他呼籲方濟各應該為此下台。

綜合外媒報導，在方濟各訪問愛爾蘭之際，曾任教廷傳播秘書處長的維加諾大主教（Carlo Maria Vigano）向保守派天主教媒體發表一封長達11頁的聲明，指責過去和現任的梵諦岡官員和美國教會官員掩蓋麥卡里克（Theodore McCarrick）性侵案。

美國華府榮休樞機主教麥卡里克被控在40多年前於紐約擔任司鐸時，性侵一名11歲男童，惡行超過20年。另有數人指控在就讀神學院時期遭麥卡里克性侵。麥卡里克否認所有指控。

屢次發言批評教宗的維加諾表示，在方濟各2013年就任教宗後，他就已報告樞機主教麥卡里克（Theodore McCarrick）面臨大量性侵低階神父和神學院學生的指控，「起碼從2013年6月23日開始，他（方濟各）就知道麥卡里克是累犯」。

2011年至2016年出任教廷駐美大使的維加諾也說，早在2006年，他就已向梵蒂岡高層官員反映，1981年至2001年期間，麥卡里克在紐澤西擔任教區主教時，被控性侵低階神父。但他卻從沒收到教廷的回應。

維加諾提到，教宗方濟各一再要求教會得完全透明，「教宗方濟各必須身先士卒，為隱瞞麥卡里克罪行的樞機主教和主教樹立良好典範，和這些人一起辭職」。