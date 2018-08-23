現代版比武招親！女網友1次約百男見面 比試挑男友

紐約聯合廣場星期日有1名女網友，同時約了超過百名男網友見面，在廣場中上演現代版的「比武招親」。（圖擷取自миша推特）

2018-08-23 22:20

〔即時新聞／綜合報導〕紐約聯合廣場（Union Square）星期日有1名女網友，同時約了超過百名男網友見面，在廣場中上演現代版的「比武招親」，設定條件一一淘汰他不喜歡的男性，甚至要求男性們比賽伏地挺身、短跑等等，最後選拔出1名男網友與她約會。

綜合媒體報導，受到女網友娜塔莎（Natasha Aponte）邀請的網友米沙（Misha），在推特上分享他赴約參與娜塔莎「比武招親」的經過，米沙表示，他起初透過交友軟體「Tinder」認識了自稱是演員、模特的娜塔莎，對方在週六傳給他1則訊息，「我有個朋友是DJ，他明天會在聯合廣場表演」，並邀請米沙一起前去。

隔天米沙赴約之後卻發現，現場有相當多的男性圍在1個舞台前，他們都是娜塔莎透過「Tinder」約來的人，在他疑惑娜塔莎有什麼打算的時刻，娜塔莎就拿起麥克風走上台，表示他將進行1場像是「比武招親」的活動，聽到這裡，米沙便受不了地回家了，更形容這是1個「史詩級的故事」、「人類文明的墮落」。

娜塔莎透過「比武招親」活動，先淘汰了身高不滿177公分、有女友、有啤酒肚、名字叫吉米（Jimmy）等條件的人，最後剩下的「參賽者」，被要求進行短跑、伏地挺身等比賽，最後娜塔莎選出了1位男性與她約會。

當天獲邀的男網友們對於這場活動評價不一，但大部分的受邀者都抱持著正面的看法，認為娜塔莎辦這場活動相當有趣，也樂於參與，但也有不少網友一開始就憤而離去，認為娜塔莎踐踏了他們的真心。