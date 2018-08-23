羅興亞悲劇周年 翁山蘇姬將被撤第7個人權獎

2018-08-23 19:06

〔即時新聞／綜合報導〕被西方媒體稱為羅興亞屠殺悲劇的緬甸衝突事件，25日將滿一周年，緬甸實際領導人翁山蘇姬日前在新加坡發表演說時稱，此事與種族歧視無關，但這個主張難被外界認同，預計將被撤銷第7個人權獎。

《德國之聲》報導，去年8月25日，緬甸政府軍攻進若開邦，導致數十萬羅興亞穆斯林從其定居的若開邦，逃難到鄰近的孟加拉，此事引發國際關注，外界更用「種族清算」、「屠殺」形容羅興亞人被迫害的情況。

翁山蘇姬21日在新加坡指出，「讓若開邦陷入人道危機的是恐怖份子的行為，而到目前為止，他們對緬甸形成的威脅仍舊存在」，還說，「除非這個安全問題解決了，否則社會依然曝露在公共暴力的風險當中。這個威脅可能造成的後果非常巨大，不只是緬甸，這個區域的其他國家，甚至更廣，都會受到影響。」

翁山蘇姬的演說並未使用「羅興亞人」一詞。緬甸許多佛教徒並不承認羅興亞人是緬甸的少數族群，認為其是從孟加拉移入的外來人口。她說：「我們是這幾年見證緬甸變化的當事人，所以我們和那些置身事外、不會被實質影響的局外人有不同的解讀。」

但外界仍強烈批評無視羅興亞悲劇的翁山蘇姬，《BBC》今日指出，預計翁山蘇姬的「愛丁堡自由獎章」（Freedom of Edinburgh）將被撤銷，她在2005年被授予這項等同愛丁堡榮譽市民身分的獎章，當時她被譽為「民主的燈塔」。

美國華盛頓大屠殺紀念館、牛津、蘇格蘭格拉斯哥、新堡、愛爾蘭都柏林等在這之前，都已經陸續撤銷頒發給她的人權獎。