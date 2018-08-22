范冰冰疑逃稅、黃曉明涉炒股 BBC：顯現中國影視泡沫

中國女星范冰冰被爆出利用「陰陽合約」避稅，著名演員黃曉明因「理財疏忽」捲入人民幣18億股價操縱案，加上女星趙薇因股票收購案被罰5年禁入證券市場，中國明星們的財富受到關注，相繼接受官方調查。（美聯社資料照）

2018-08-22 14:05

〔即時新聞／綜合報導〕中國女星范冰冰被爆出利用「陰陽合約」避稅，著名演員黃曉明因「理財疏忽」捲入人民幣18億股價操縱案，加上女星趙薇因股票收購案被罰5年禁入證券市場，中國明星們的財富受到關注，相繼接受官方調查。英國媒體認為，中國從各個環節對明星財產進行「整治」，反映出影視業的泡沫開始顯現。

《英國廣播公司》（BBC）報導，當高調暴富的明星，與逃稅、操縱股價相連在一起，他們便從被消費、羨慕的對象，成了人人喊打的眾矢之的。今年6月，中國中宣部等5個部門開始整治演藝圈，針對天價片酬、「陰陽合同」、偷逃稅等問題進行治理。8月11日，騰訊視頻等三大播放平台聯合6大製片公司發表聲明，共同抵制演員「天價片酬」。

北京大學匯豐商學院英國校區主任劉芍佳教授指出，從演藝圈這些事件來看，中國出現由權貴和資本的組合，衍生到明星與資本結合的新現象。劉芍佳說，由於明星有獨特的社會人脈資源、影響力，與明星結合可為資本增值提供捷徑，不僅增加資本的知名度，也為資本擴張提供了機會。

獨立學者吳強認為，演藝界明星的巨大名利收入，反映過去十幾年中國影視產業有泡沫化現象，而在近幾年金融整頓和去槓桿的背景下，影視業的泡沫開始顯現。吳強說，明星的醜聞很可能被利用為轉移視線的「靶子」，這樣能夠舒緩民眾情緒，緩解對政府、時局和財富不公等任何不滿，這是中國政府的慣用手法。