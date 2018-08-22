沉默山姆雕像凸顯白人霸權？ 美國大學生強行推倒

2018-08-22 11:14

〔即時新聞／綜合報導〕美國北卡羅萊納大學20日晚間湧入約250名的抗議群眾，要求將校園中的「沉默山姆」雕像（Silent Sam）拆除，更在稍後強行將雕像推倒並歡呼唱歌來表達他們的訴求。

據《CNN》報導指出，這個運動稱之為「推倒沉默山姆」，這座遭到破壞的雕像是近期被推倒的紀念碑中的最新一座，抗議者指責沉默山姆雕像象徵著白人霸權和奴隸制度，而反對者則認為這是歷史的一部分，不能被磨滅。

綜合外媒報導，白天時抗議者在雕像周圍放置桿子和工具，待晚間約7點時集合完畢便開始行動，推倒沉默山姆的那一刻，群眾歡聲雷動，更有人直踹雕像的臉，從一名學生抗議者所錄的影片中能看出，他們情緒高漲的唱著「我相信我們會贏」。

《福斯新聞》報導，州長羅伊庫珀（Roy Cooper）說，北卡羅萊納大學校長芙特（Carol Folt）有權力決定是否要拆除沉默山姆雕像，但她仍猶豫不決，更表示，知道這座銅像讓不少希望革新的人感到挫敗，但強力譴責對公共財產的破壞。芙特在學校官網上發布的一封公開信表示，她認為強行將雕像推倒是違法，目前警方正在調查這次的破壞行動，並評估雕像及校園損害的程度。

據悉，推倒校園中「手持步槍的年輕士兵」雕像，是目前美國許多地方拆除內戰符號的最新行動，沉默山姆雕像起源自南北戰爭時期，為紀念南方邦聯（Confederate States）軍隊中犧牲的士兵，不過因為南方當時捍衛奴隸制度，所以不少群眾將這座雕像被視之為具有白人霸權的象徵物。