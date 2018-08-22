24％高利+免費香港豪華旅遊行 近百億投資全泡湯

免費香港豪華旅遊，中國逾300投資人疑被騙約百億元。圖為香港維多利亞港一景。（歐新社）

2018-08-22 08:13

〔即時新聞／綜合報導〕11名中國山東的投資人，本月20日遠赴香港向當地議員陳情，指他們被一家叫「倫敦金公司」豪華招待食宿到香港旅遊及考察，並加入公司的「保本保息」的投資案，但事後發現，約20億人民幣（約92億台幣）全部泡湯了。

《星島日報》報導，這棟疑似詐騙案，至少有300位投資人受騙，受陳情的香港前議員王國興表示，他今天將陪同受害人前往警署報案。

王國興表示，在他已受理的「倫敦金詐騙案」受害人，不止山東省，約有來自中國30多省受害人，受詐騙個案逾萬件，據他所知，詐騙歹徒從去年起就大舉開發中國及台灣等海外市場。

據報導，這11名苦主表示，他們都是透過中國一家公司的介紹，號稱在香港有一家金銀業投資公司，每年有本金24%的收益，一律保本保息，還免費讓他們到香港總公考察，包吃包住的豪華旅遊，而他們抵達香港後，確實看到總公司位在中環德輔道的「總公司」，氣派豪華，於是簽下協議書，又到香港公司開立投資帳，並授權在中國的該公司代理買賣，初期也領到利息，於是加大投資，一直到今年初，利息被中斷，於是投資人紛紛找上中國的代理公司，負責人早已人間蒸發，又到香港公司查詢，更發現投資全部泡湯，或是虧損99%，各種名目之下，資金全沒有。

報導指出，山東這批受害投資人約300人，涉及金額約18億人民幣，另外還另一批53人受害者涉及1.4億人民，一起報案。

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