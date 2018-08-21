懲處只是給交代？外媒：中國假疫苗案為何一再發生

中國長春長生生物科技公司近日被揭穿狂犬病疫苗造假後，又被爆出給兒童施打的白喉、百日咳、破傷風三合一疫苗也不合格。（法新社）

2018-08-21 07:17

〔即時新聞／綜合報導〕中國先前爆發假疫苗事件，為了給人民交代，多名官員遭到強力究責，但外媒分析，過去20多年來中國反覆發生假疫苗醜聞，還有一些問題尚未徹底探討。

《BBC中文網》分析，中國假疫苗事件似乎已告一段落，但仍有一些問題。首先，中國假疫苗問題反覆發生，但中國民眾對此的關注度只能維持三天，專家認為這可能是因為中國民眾無法在媒體上表達他們的關心，甚至害怕討論，也可能是中國民眾在政府多年「訓練」下，更關心娛樂、小確幸。

第二，假疫苗相當危險，但中國官媒曾在報導假疫苗案中表示，長生公司生產的狂犬病疫苗接種後無不良反應，狂犬病發病人數也逐年下降，似乎是在說，假疫苗沒有對大眾造成危害。第三，從B肝疫苗來看，中國自1989年以來，有約5億人接種疫苗，但仍成為B肝，疫苗為何沒發生作用仍查不出原因。

最後，長生公司、武漢公司問題都很大，但前者被究責、後者被輕放，外界懷疑原因在於武漢背後的大股東中國國務院。

中國過去發生多起重大假疫苗事件，像是2004年江蘇宿遷假疫苗案、2009年大連狂犬醫療案、2010江蘇延申疫苗造假案等，若從2004年算起含本次共10起相關事件。