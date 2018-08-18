大逆襲！逃亡1年山羊撞開圍欄 助75同伴脫逃成功

拍賣行經理懷疑，羊群逃亡事件的嫌犯是一年前的逃走的山羊弗雷德。（圖擷取自推特）

2018-08-18 19:02

〔即時新聞／綜合報導〕美國紐澤西州（New Jersey）8日發生一起羊群逃亡事件，在哈克特斯敦市（Hackettstown）內，超過75隻的山羊與綿羊集體逃離，家畜拍賣行的經理波斯特瑪（Bouwe Postma）懷疑，始作俑者是一年前逃跑的山羊弗雷德（Fred）。

綜合外媒報導，當天晚上9點半左右，羊群循著沒關的大門逃出，拍賣行發現後隨即報警，當地警方和居民利用玉米和繩索引誘羊群，1小時內找回60隻，到了隔天早上7點半，又從火車鐵軌另一端遇見其中4隻，至今仍有近20隻羊下落不明。

儘管被找回的羊群安全無慮，這場「脫逃計畫」仍未落幕。波斯特瑪表示，在羊隻回家以後，他見到一年前逃走的山羊弗雷德出現在圍欄大門前，不斷用頭去撞圍欄，看起來像是要「幫助」那些剛回到家的羊群再次逃脫。

實際上，在逃脫事件發生前，警方也接獲民眾發現弗雷德回到鎮上的消息。警長泰南（Darren Tynan）指出，自從一年前逃走後，弗雷德仍會不時出現在鎮上，和5隻鹿共同行動，「有些民眾相信，牠可能認為自己是一頭鹿了。」泰南表示，除非造成問題，否則在收到通報前，不會積極去尋找其他失蹤的羊。