5秒割包皮！淘寶賣「神器」 網嚇傻：誰敢自己切…

中國網友發現網購平台淘寶上竟然販賣割包皮的醫療器材。（圖擷取自@裸睡蜀黍微博）

2018-08-17 22:49

〔即時新聞／綜合報導〕什麼都賣，什麼都不奇怪！一名中國網友在網購平台上竟看到有人在賣「割包皮的器具」，而且賣家還不只一個，價格又便宜，難免讓人懷疑器具的危險性，不少網友直呼，「到底誰敢自己割阿！」

綜合媒體報導，微博用戶「裸睡蜀黍」在淘寶上發現，竟然有人在賣「一次性包皮環切縫合器」，賣家不只一個，還附上使用教學影片。據悉，把包皮固定好，再將生殖器套入，壓住把手約5秒左右，手術就完成了。而且這個器具標榜，完成手術的同時，縫合動作也完成了，只要靜養大概3天左右，也不需拆線，就可以復原。

最讓人在意的是「一次性包皮環切縫合器」價錢，有網友在中國問答網站「知乎」上面說，自己之前到醫院接受割包皮手術，就看到醫生用這器具執行手術，但是到醫院要花人民幣2500元（約台幣1萬2000元），而淘寶賣家給出的器具價格，從人民幣15元（約69元台幣）到200元（約912元台幣）都有，價差懸殊！

儘管有賣家特別註明，這個器具是醫療器材，只有醫療相關行業人員才能購買，但是畢竟在網購平台上把關較不容易確實，不免也讓許多網友擔心品質安全，紛紛說，「誰敢自己切阿？」、「我寧可花錢去醫院！」

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