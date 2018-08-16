紐時：和土國相比 中國可能情況更糟並影響全球

2018-08-16 00:54

〔中央社〕土耳其經濟問題引發全球關注，世人擔心是否會引發更大的危機。紐時專欄作家說，比起土耳其，中國的情況可能更糟，全球經濟的未來將取決於中國如何處理人民幣走貶與資金外流。

摩根士丹利投資管理公司新興市場負責人兼首席全球策略師夏瑪（Ruchir Sharma）今天在紐約時報撰文指出，土耳其貨幣里拉狂瀉，世人擔心是否會引發更大的全球危機，就像1997年泰銖狂貶引爆亞洲金融危機一樣。

夏瑪表示，這個問題的答案目前並不清楚。不過，他指出，里拉狂瀉確實為其他新興市場貨幣帶來負面影響，但這些國家鮮少和土耳其一樣面臨龐大外債與政府政策激起通貨膨脹的雙重問題，土耳其是一個極端的例子。

但夏瑪指出，當下有個更大的問題顯現：強勢美元削弱土耳其經濟，也可能損害全球第2大經濟體中國。

中國容易受到強勢美元傷害，肇因於不同的理由。中國不像土耳其高度依賴進口，中國沒有長期的貿易赤字，也不必大舉借貸美元支應海外採購。

然而，2008年全球金融危機後，北京為了維持經濟活躍，下令國銀大肆放款。過去10年中，全球新增債務超過一半是中國國內的貸款。在中國流通的錢，比美國境內還多，其中多數是在中國人民手中，他們時刻都在追求更高的獲利。

在此情況下，中國也面臨資金外流的風險。上一次開始於2015年，當時美國聯邦準備理事會（Fed）似乎準備開始調升利率。中國抓緊管制，遏止資金外流，但管制鮮少能夠長期奏效。聰明的中國人民找到各種創意方式把錢轉移到海外。

今年，美國聯準會緊縮政策進一步強化美元，北京貨幣寬鬆政策進一步弱化人民幣，這增加了中國投資客的誘因，捨棄人民幣，改持美元。

目前，中國人可在美國賺進同樣的利息，卻不必承擔太多的風險，所以資金外逃的動機很高，而且隨著美國聯準會進一步升息，動機將會更為強烈。

北京也可以提高本身貨幣的價值，來降低強勢美元的引誘。這意味緊縮供應人民幣，但這可能阻撓經濟成長，而此刻的中國經濟成長在太多債務的拖累下已經減緩。

中國也試圖讓人民幣更為受到歡迎，以挑戰美元的霸主地位，但此一長期的計畫目前尚未成功，美元仍是全球最受歡迎的貨幣。

隨著土耳其危機的發展，關注焦點可能從土國引發的相對小型全球威脅，轉移到中國引起的更為大型的威脅，以及從美國總統川普的關稅戰爭演變成貨幣戰爭。

雖然美國政府指控中國操縱人民幣貶值，以便讓出口產品更具競爭力，過去數天以來中國已改弦更張，試圖阻止人民幣進一步貶值。過去2個月以來，人民幣兌美元已貶7%。北京最不願見到突然發生信心危機。

所以，中國目前處於兩難。強勢美元可能引發資金外流，但若拉抬人民幣作為回應，可能進一步使得經濟減緩。

多年來，北京對付經濟衰弱徵兆的作法就是印更多的鈔票，在美國也持寬鬆貨幣政策時，此招很管用。如今美國升息，中國一旦降息只會讓中國投資客更有理由走人。

全球經濟的未來命運繫於中國如何處理此一兩難困境。中國是14兆美元的經濟體，比土耳其大15倍以上，占全球經濟大約16%。中國的走向舉足輕重。對於全球而言，里拉崩盤可能只是過眼雲煙，中國將決定此次危機的走向。