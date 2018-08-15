數量翻倍！ 中國長生50萬支百白破疫苗不合格

2018-08-15 20:37

〔即時新聞／綜合報導〕中國爆發假疫苗之亂引發人心惶惶，當局今（15）日指出，長春長生生物公司所生產的百白破疫苗（即百日咳、白喉、破傷風三合一疫苗），不合格數量約50萬支，比原先公布的25萬支又翻了一倍。

《新華社》報導，中國國務院進一步調查長春長生後發現，該公司不合格的百白破疫苗涉及同一批次的201605014-01和201605014-02兩個批號的產品，共計49.98萬支。

調查發現，長春長生批號201605014-01百白破疫苗共有25萬2600支，全部銷往山東省，僅5241支損耗、封存，其他已全部使用。當局今年2月已通知補種，至今已有76.2%兒童完成補種。

批號201605014-02百白破疫苗則有24萬7200支，其中22萬3800支銷往山東，有1萬多隻封存、2萬3400支銷往安徽，3277支損耗、封存。當局已安排孩童補種疫苗。

當局指出，為全面評估長生百白破疫苗效價風險，中國食品藥品檢定研究院對該企業有效期內的所有批次百白破疫苗，使用快速疫苗檢測方法進行抗原檢測，未發現異常。目前正對長生生物生產不合格百白破疫苗、涉嫌違法違規案件進行深入調查。

長春長生去年11月已被查出批號201605014-01百白破疫苗不合格，共計約25.2萬支。目前，該公司董事長高俊芳與股東張友奎、張洺豪所持約3.57億股長生生物﹙002680.SZ﹚股份，已全數被司法凍結，佔總股本36.65%。