土耳其里拉崩盤 考驗強人艾爾段專制作風

2018-08-15 04:36

〔中央社〕土耳其總統艾爾段靠拚經濟博取民望，卻被詬病剛愎自用，導致土耳其陷入危機。土耳其里拉近期崩盤，重創投資人信心，也暴露強人統治缺陷，艾爾段如何走出困局，考驗重重。

紐約時報報導，艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）曾表明，土耳其各方面都要在他掌控下。這當然包括經濟。今年6月連任前，他提議建造運河，想以這類超大工程維持經濟成長，但批評家認為許多建設存在挪用公款等弊端。

土耳其去年經濟成長7.4%，表現亮麗，但多年來以借貸與灑錢堆砌的經濟擴張，終於產生反噬效果。如今，土耳其深陷金融危機，里拉兌美元不斷創歷史新低，艾爾段的專制作風踢到鐵板，也令投資人擔憂其他新興市場經濟體質，及歐洲銀行業曝險問題。

分析家認為，土耳其陷入的經濟困局，主要是艾爾段一手造成。他將手伸進媒體、司法、外交和政治決策，並加強干預經濟，企圖扭曲貨幣政策和全球金融市場邏輯，以符合自身政治目的。

但艾爾段集權之際愈來愈孤立，身邊圍繞只會附和的策士，專業人士則被排除在外。這從土耳其央行在這波危機中未宣布升息，就可看出端倪。土耳其經濟過熱，通貨膨脹嚴重，升息是抵抗通膨並支撐匯率的重要工具，但艾爾段堅持以低利率政策產生高經濟成長。

艾爾段5月接受彭博電視專訪，說明他為何想加強掌控央行和利率政策。

艾爾段當時反問：「人民因貨幣政策陷入困境時，他們會要誰負責？」他接著說：「他們會找總統興師問罪，所以我們必須投射總統對貨幣政策有影響力的形象。」

伊斯坦堡智庫經濟暨外交政策研究中心（EDAM）主席烏爾根（Sinan Ulgen）表示，艾爾段認為勝選就讓他有權掌握一切行政權，這完全是民粹主義者的基本觀點。

多數經濟學家認為，土耳其背負沉重外債和經常帳逆差，經濟早已陷入衰退，現有政策並不管用，刻意壓低利率反而會助燃通膨，使人民的錢包縮水。土耳其目前基準利率為17.75%，高於世界許多國家，但土耳其6月通膨率達15.39%，創14年來新高，物價漲幅已逼近利率。

近幾個月，信用評等機構和投資專家不斷示警，土耳其政府的經濟治理正嚇跑投資人。艾爾段連任後，7月任命女婿阿爾巴拉克（Berat Albayrak）為合併後的國庫及財政部長，信評機構穆迪（Moody’s）隨即揮刀，再次調降土耳其債信評等。

報導指出，艾爾段任命阿爾巴拉克出掌國庫及財政部，被視為艾爾段不僅決心掌控貨幣及財政政策，也想為建立王朝奠定根基。

40歲的阿爾巴拉克擁有紐約佩斯大學（Pace University）企業管理碩士學歷，2004年與艾爾段長女結婚，2015年跨入政壇，當選國會議員，隨後出任能源及天然資源部長。部分人士寄望，阿爾巴拉克能說服艾爾段不再堅持壓低利率，但土耳其央行面對里拉崩盤，至今未選擇以升息止貶。

艾爾段近期因土耳其軟禁一名美國牧師而與華府齟齬，加重里拉貶勢，但他絲毫沒有退讓跡象，反而持續高唱民族主義論調，還將箭靶指向蘋果公司（Apple）。

他今天在首都安卡拉演講時說：「我們將抵制美國電子產品，如果他們有iPhone，我們也可選擇三星（Samsung）。」這番言論掀起台下一陣掌聲和歡呼，艾爾段接著要求民眾把手中的美元換成里拉，以利支撐匯率，他形容這將是「最佳解答」。（編輯：陳政一）