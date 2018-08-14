你是我的眼！ 7旬妻用竹竿牽失明夫早晚散步...

2018-08-14 16:46

〔即時新聞／綜合報導〕中國四川一對老夫妻，雖然不富裕，卻擁有無價的幸福，一根竹竿象徵著彼此的牽掛，黃述芬用它緊緊牽著失明的丈夫、當他的眼睛，每天早晚散步就是他們幸福的休閒時光，這一切起因於結婚當天的承諾，「這輩子我們就彼此依靠了」...

據《重慶晚報》報導，75歲的黃述芬和小一歲因糖尿病失明的丈夫唐益豐結婚已48年，2010年底，唐益豐突然視線模糊，且全身長滿疹子，黃述芬開始每天到山上採草藥不嫌累，只希望能治癒丈夫，但到了2017年10月唐益豐眼睛惡化，再也看不到了，黃述芬擔心丈夫的安危，便規定丈夫，出門一定要她在身邊，她拿出在公園撿到的竹竿說，「出門我們就用竹竿牽著，我走前面，你走後面，這樣就不會有危險了」，此後黃述芬就每天早晚陪著喜歡散步的丈夫外出，帶著收音機、牽著竹竿，一路上閒聊著，這就是他們每天的幸福時光。

兩人當初透過黃述芬的姐夫認識後，一見鍾情，黃述芬「相中他是老實人」，一眼就看上這位不煙、不酒、不打牌的丈夫，當時黃述芬相當受歡迎、不乏追求者，唐益豐說，「偏偏她選了我，這輩子夠幸運了」，兩人在1970年結婚，結婚儀式從簡，沒有婚紗、沒有禮花，但他們有最真摯的承諾，深植他們心中、此生不渝，婚禮當天，唐益豐深情款款握著黃述芬的手說，「今後，我就負責你這輩子了」，黃述芬也回應，「這輩子我們就彼此依靠了」。

婚後，黃述芬在醫院擔任藥劑師，唐益豐任職於富順縣供銷社，工資應付一家人的生活費後所剩無幾，但即使生活並不富裕，他們仍然過得相當和樂溫馨，唐益豐閒暇時會帶著妻子出門逛逛，唸報紙讓她知道外面的狀況，唐益豐笑著說，「以前是我帶她看世界，現在換她帶我看世界了」，更表示，現在妻子不只是他的眼睛，「你還是我的手腳、我的導航、我的全部」。