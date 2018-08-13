桂民海疑患漸凍人症 中國允許瑞典醫生探視

瑞典政府週一（13日）表示，中國當局允許一名瑞典醫生探視華裔瑞典籍書商桂民海。（美聯社）

2018-08-13 23:59

〔即時新聞／綜合報導〕瑞典政府週一（13日）表示，中國當局允許一名瑞典醫生探視書商桂民海。他今年1月2度被中國政府逮捕。

《法新社》報導，瑞典外交部長瓦爾斯特倫（Margot Wallstrom）在一份聲明中表示，「瑞典醫務人員於8月13日週一探視了被拘禁的瑞典公民桂民海」。

據悉，華裔瑞典籍的桂民海今年1月2度被逮前，正要去北京的瑞典大使館體檢，此前他已有罹患肌萎縮性脊髓側索硬化症（amyotrophic lateral sclerosis，簡稱ALS）的跡象。

瓦爾斯特倫沒有提到桂民海的病情或週一探視的詳細情況，僅再次呼籲中國，「桂民海必須被釋放，並被允許和家人團聚」。她說，瑞典當局持續對此進行「密集工作」，並指隨後「將以多種不同方式」，由瑞典醫生探視桂民海。

現年54歲的桂民海是已結束營業香港銅鑼灣書店的股東，2015年在泰國首度「失蹤」，後來透過中國官媒「坦承」涉入一起死亡車禍，並將非法書籍走私到中國。

中國當局後來宣布已在2017年10月釋放桂民海，但她的女兒安吉拉·桂（Angela Gui）告訴《法新社》，她的父親當時被軟禁在寧波。今年1月，桂民海在2名瑞典外交官陪同下前往北京途中，在火車上又被捕。在2月「電視認罪」中，桂民海「坦承」涉及不法。