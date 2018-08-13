互致電賀「友好條約」簽署40年 安倍晉三盼與習近平會面

2018-08-13 11:43

〔即時新聞／綜合報導〕《中日和平友好條約》昨（12）日簽暑40週年，日本首相安倍晉三與中國國務院總理李克強當天互致電賀，且安倍晉三為改善中日關係，有意加速雙方首腦間的交流，力爭與中國國家主席習近平會面。

綜合外媒報導，安倍晉三在電賀中表示，40年前，日中兩國偉大的先輩們，將作為彼此關係長期指針的和平友好精神，銘刻條約之中，此後，日中雙方在這一基礎上共同努力，推動兩國關係在政治、經濟、文化、人員往來等廣泛領域，取得了實實在在的發展。

「我期待今年訪問貴國，推動日中關係進入新階段。」他指出，李克強今年5月正式訪問日本，對今後兩國發展，具有極其重要的意義，透過此訪，雙方關係回到正常發展軌道。

安倍強調，兩國對地區與世界的和平及繁榮負有重大責任，應攜手加深合作，為解決國際社會面臨的諸多課題作出貢獻。

「維護政治基礎，深化互利合作，妥善管控分歧，推動中日關係長期健康穩定發展。」李克強則在賀電中指出，40年來，中日關係取得令人矚目的發展，為兩國人民帶來福祉，也為地區和世界的繁榮穩定作出貢獻。

據日本《共同社》消息，安倍晉三已開始考慮，若9月席習近平出席在海參威舉辦的第四屆「東方經濟論壇」，將安排與之會晤。

此外，安倍也將正式啟動訪問中國的準備工作，預計自民黨黨總裁選舉後的10月訪中，同時為習近平訪日鋪路。