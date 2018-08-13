伴夭折寶寶同游17天 虎鯨媽媽終釋懷放下了...

最新照片顯示，這條母虎鯨「J35」終於走出喪子之痛，與同伴開始追尋鮭魚，一同覓食。（美聯社）

2018-08-13 11:54

〔即時新聞／綜合報導〕美國華盛頓州外海日前一頭虎鯨媽媽不忍與早夭的幼鯨 分離，持續頂著寶寶的屍體前進，破紀錄地與其伴游了17日，這頭虎鯨媽媽終於走出喪子之痛，不再拖著已逝的幼子，開始與同伴們一同覓食。

綜合外媒報導，美國鯨魚研究中心（Centre for Whale Research）的觀察員上月24日發現一條編號為「J35」的虎鯨進行生產，沒想到幼鯨卻在出生後不到半小時內死亡，母鯨疑似不願接受事實，開始用前額頂著亡子的屍體前進，期間也曾用牙齒輕咬帶動幼鯨寶寶的尾鰭，一般而言，虎鯨會帶著死掉的孩子屍體大約一星期，但J35徹底打破了紀錄，一共帶其游了17天。

鯨魚研究中心創辦人，科學家鮑爾康姆（Ken Balcomb）11日表示，最近發現J35不再帶著早夭的幼鯨，和同伴出現在美國西北方的聖胡安群島水域，這群虎鯨一同追尋鮭魚覓食，看來充滿活力和健康。

鮑爾康姆指出，這條母鯨過去可能不只失去過一個孩子，所以才伴著早夭幼鯨這麼久，看到牠走出悲傷，回歸到正常生活，令他感到相當欣慰。