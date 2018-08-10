滑手機要小心！美國研究：螢幕藍光會加速失明

美國托萊多大學發表在「科學報告」期刊的研究指出，眼睛長時間暴露在藍光下，將會加速失明。（美聯社）

2018-08-10 16:59

〔即時新聞／綜合報導〕現代社會幾乎人手一支智慧型手機，很多使用者都在不知不覺中「上癮」，拿起手機就滑個不停，甚至影響到生活作息和身心健康。有美國研究指出，長時間暴露在螢幕藍光下，將會引發眼睛黃斑部退化，還會加速失明的情況。

綜合外媒報導，美國托萊多大學（University of Toledo）近日在「科學報告」（Scientific Reports）期刊發表研究指出，長時間暴露在藍光下會引發眼睛感光細胞中產生有毒分子，這些細胞會造成黃斑部變化，進而使視力退化。和其他顏色的光相比，藍光擁有比較短的波長與更多的能量，因此會逐漸造成眼睛的傷害。

托萊多大學化學與生物化學系助教卡魯納斯尼（Ajith Karunarathne）博士指出，人們的眼睛不斷和藍光接觸，角膜和水晶體是沒辦法將它反射或阻擋。人類眼睛的視網膜受到藍光的損害，導致視力退化受損，這也不是秘密了。

報導指出，年紀漸增而慢慢出現網膜中央部位退化的老年性黃斑部病變，是美國民眾主要失明的原因，雖然這項症狀不會導致完全失明，但會讓人們在閱讀與辨識人臉上，增加更多的困難。

「藍光對視網膜產生的毒性是很普遍的，它可以殺死任何細胞類型。」卡魯納斯尼也建議，想要保護眼睛免於受到藍光影響的人，外出可以配戴能過濾紫外線與藍光的太陽眼鏡，當然最重要的是，千萬不要在黑暗中滑手機或是平板電腦等三C產品。