東京首屆「台日高中生高峰會」 友好扎根

台日高中生相見歡。（記者林翠儀攝）

2018-08-09 00:10

〔駐日特派員林翠儀／東京8日報導〕台日3個城市的高中8日在東京首次舉行「台日高中生高峰會」，近50名學生透過分組交流，在兩個小時內從陌生變成可以搭肩合照的好友。促成此次活動的駐日代表處教育組長林世英表示，青年交流是深化台日關係發展的扎根工作，未來希望能繼續擴大到各城市舉辦。

東京都的教育委員會在2016年底和台灣的北高兩市教育局簽定教育交流備忘錄，為了發展國際交流，東京都教育委員會教育長中井敬三主動向駐日代表處提案舉辦「台日高中生高峰會」，首次具有嘗試性質的高中生峰會，北高兩市各派了南港高中及高雄女中共19名學生參加，東京都則派出都立高中28名學生與會。

中井在致詞時表示，聽說這次來日參加的北高兩校學生對東京很感興趣，另一方面與會的東京高中生，也對台灣抱有高度興趣。希望雙方都能透過交流，進一步了解對方的文化的魅力，並有助於各種學習。

首次台日高中生高峰會，以分組方式進行，學生們分成6組，大家以英語自我介紹，並合力完成時事問答與各自文化異同的簡報，最後由3名學生代表宣讀共同宣言。

帶隊的南港高中教務主任劉乃元說，這次的城市對城市交流，跟他們之前進行的高中校際交流有很大的不同，層級更往上一層，學生也覺得身負重任，他覺得這種文化交流很有意義，可期待性非常高。

高雄女中帶隊老師黃冠陵也說，學生們花了一點時間找到彼此溝通的方式，雖然一開始有點膽怯，但跨出第一步之後馬上變熱絡，是一種很好的學習經驗。

參加高峰會的都立三田高校學生幸真太郎接受訪問時說，透過這樣的交流能夠認識到優秀的同學是一項很棒的經驗。幸真太郎在學校學了1年的中文，各組發表簡報時，還秀了幾句中文令人驚豔，從未到過台灣的他，今年10月將參加學校安排的校外旅行到台灣，讓他更加期待。

南港高中同學丁兆軒則說，一開始沒有抱什麼期待，但發現東京的高中生都很熱情討論，讓他覺得很棒，他說以後還會繼續與今天認識的新朋友交流，他也很期待幸真太郎訪台時可以再次見面。