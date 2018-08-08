單車變態男想闖屋 德州老奶奶開槍擊退！

2018-08-08 22:20

〔即時新聞／綜合報導〕千萬別惹地方奶奶，尤其是德州的！日前美國德州有位暴露狂，在下午時邊「打手槍」邊騎單車經過一個社區，遇到一位出門倒垃圾的奶奶，結果這個變態竟還想闖進她家，奶奶在警告無效後直接「開槍打他」！

綜合外媒報導，一位住在美國德州休士頓的60多歲奶奶，在8月7日下午5點15分時出門倒垃圾時，讓她撞見一位邊騎單車邊自瀆的變態男子；奶奶隨即大聲警告這位暴露狂離開她家，誰知這位變態非但不理，還尾隨奶奶試圖闖進她家。

可能因為當天家裡還有她14歲的孫女，奶奶最後對這位變態男子下最後通牒，「我身上有槍，你馬上給我離開」，但那個男子依然持續逼近，為了自我防衛，奶奶掏出手槍往男子開了一槍。

這位暴露狂中槍後，還騎上單車逃離了幾個街區才倒下，不久後被急救人員送往醫院救治，雖然身受重傷，但沒有生命危險；當地警方透露，這位暴露狂上週才因裸奔而被警方逮捕，而奶奶沒有被警方控告，但還是配合警方進行調查。

當地有匿名的鄰居支持這位奶奶的「自我防衛」，並稱「如果這件事發生在我家，我也會開槍打他。」

不過，美國德州是全美槍枝管制最寬鬆的地方，只要花錢接受「線上教學」，就能合法擁有槍枝，學生甚至能攜槍到學校上課。