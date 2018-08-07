用後不理！北京奧運10年後 場館已變鬼城廢墟...

場館已完全崩壞。（法新社）

2018-08-07 08:51

〔即時新聞／綜合報導〕2008年北京奧運至今已過10年，外媒記者最近重返當年的競賽場館參觀，沒想到10年後竟成一片廢墟，畫面宛如鬼城。

《法新社》記者最近重回北京奧運場館，發現當年盛大舉行的運動盛會，如今除了主場館「鳥巢」有持續維護，其他場館已經一片雜草叢生，淪為鬼城廢墟。

報導指出，北京奧運確實推動了北京現代化，包括交通建設改善，並成功推廣民眾不隨地吐痰。但北京空汙問題仍然嚴重，政治環境也讓人窒息，北京奧運未對中國帶來更多改變。

英國《太陽報》報導則提到，北京奧運場館無法維護，和2012年倫敦奧運差很大，大多數的倫敦奧運場館至今仍被使用，倫敦奧運的水上運動場館，現在也開放給一般民眾和運動員訓練。

中國並非唯一沒維護奧運場館的主辦國，2016年的巴西里約奧運場館，如今也因無力維護被遺棄，《太陽報》也提到，現在要拭目以待，看2020年後東京如何處理場館。

BMX賽當年比賽的情形。（圖擷自網路）

一片雜草叢生。（法新社）

場地已成為廢墟。（法新社）

沙灘排球場已不再繼續使用。（法新社）

划船賽事場地已荒廢。（法新社）

當年比賽情形。（法新社）

北京奧運場館和里約奧運場館都未能好好維護。（法新社）

當年的宣傳看板。（法新社）

吉祥物被遺棄。（法新社）