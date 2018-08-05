川普放寬環境禁令 類尼古丁將殺死野蜂

2018-08-05 21:50

〔即時新聞／綜合報導〕川普政府決定裁撤歐巴馬政府的環境禁令，放寬包括使用殺蟲劑「類尼古丁」，以及在環境保護區種植基因改造作物。許多環境學者憂心，此措施將會為環境帶來巨大的衝擊。

美國魚類和野生動物管理局（US Fish and Wildlife Service）發布公告，將會撤銷前朝歐巴馬政府發布的環境保護禁令。局長希恩（Greg Sheehan）表示，將會在部分的環境保護區，進行有限度的農業活動，包括類尼古丁的使用，以及在環境保護區種植基改作物。

而許多環保人士對此放寬感到憂心。環保組織人士凱婷（Jenny Keating）說，商業化的農業行為，會使得環境保護區，無法完善地保護最重要及最有價值的物種。而當年立起禁令的活動者也說，禁令的放寬，對於授粉昆蟲、及其他依賴無毒環境的物種而言，無異是設置了墳墓。

殺蟲劑「類尼古丁」，是一種不僅會大幅減少野蜂數量，也會殺死其他授粉動物的農藥。

希恩對此則聲明，殺蟲劑「類尼古丁」的使用，將會視情形逐步進行，以配合「農耕需要」。又指基改作物能將產量增至最多，是為了滿足農業需要。不僅確保候鳥能有足夠的飼料，也是應對先前美國內政部長開放擴大的狩獵區域，能透過基改作物餵飽狩獵者喜愛的野鴨、鵝。