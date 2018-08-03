南韓BMW火燒車今年已毀29輛！民眾要求政府停售

南韓BMW今年已有29輛起火自燃，民眾請願要求政府停售災情最多的BMW 520d。圖為南韓車展中的BMW，與本新聞無關。（彭博）

2018-08-03 17:25

〔即時新聞／綜合報導〕南韓BMW遇上大問題！2018年迄今已有29輛起火自燃，7月29日至8月2日更是天天都有一起BMW火燒車，部分停車場業者擔憂停放的車輛受到波及，已禁止BMW品牌的汽車入場，民眾也請願要求政府停售災情最多的BMW 520d。

據《韓國時報》報導，南韓BMW指出，絕大多數發生火燒車的都是BMW 520d，主因可能是降低氮氧化物排出的排氣再循環設備（ERG）於引擎內起火，將召回柴油動力汽車維修，因為使用汽油的車輛沒有加裝ERG。

但南韓國會議員表示，29起火燒車案例中，還有4起是汽油車輛，包括7月4日在首爾江南區路口被燒毀的BMW Mini Cooper。南韓BMW強調，已針對此案進行調查，目前並不清楚確切的起火原因。

韓國民眾已向總統府青瓦台請願，要求政府讓BMW 520d停售。請願書裡指出，「連續幾天BMW車輛發生火災，可能會影響附近的汽車，我們需要一個有公共安全的國家，當局應該允許520d車主獲得退款，並且禁止銷售BMW 520d。」

南韓BMW在20多起火燒車事故後，於7月底宣布召回柴油動力車輛。南韓當局將調查BMW是否故意拖延召回有問題的車輛，假如證明的確有拖延，BMW可能面臨高達700億韓元（約新台幣19億元）的罰款。