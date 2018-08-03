美男愛狗成癡 狗舔染病竟慘遭截四肢才撿回一命

2018-08-03 00:13

〔即時新聞／綜合報導〕美國威斯康辛州1名48歲男子葛瑞格（Greg Manteufel），被8隻狗舔過後，受到細菌感染而患上敗血病，四肢都要截肢才可保命，就連鼻子也要接受整形手術。

綜合媒體報導，葛瑞格是在今年6月間出現不停地嘔吐且雙腿痠痛等症狀，一開始以為只是小感冒，但時隔不到一天葛瑞格的臉、胸部、腿部及背部等處，就出現了許多瘀青，看上去就像是被人打傷一樣，他被送醫後醫生也判定了葛瑞格手腳的肌肉已經壞死，為了讓葛瑞格活下來，他們不僅將葛瑞格的膝蓋以下、雙手前臂都切除，更把他的鼻子移去。

據醫生指出，葛瑞格發病的來源，是源自貓狗口水之中的「犬咬二氧化碳嗜纖維菌」（Capnocytophaga canimorsus），可以透過咬傷、舔或親密接觸傳給人類，即使人類身上沒有任何傷口，這種細菌也能滲入皮膚。細菌感染專家普賴斯（Silvia Munoz-Price）更指出，超過99%的養狗人士都不會因此出事，但葛瑞格的血壓下降及四肢血液循環減少，才導致免疫系統受到感染。

葛瑞格的妻子則說，葛瑞格在出事前曾接觸過至少8隻狗，因此也難以肯定，究竟是她們所養的愛犬，或其他犬隻讓葛瑞格染病，但她也提到，對於自己的丈夫能夠生還已感到慶幸。