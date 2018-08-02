中國江西公安局疑遭縱火 網友：掘墓焚屍的怒火

中國江西省吉安公安局日前遭到縱火，雖然原因不明，但外界認為應該與最近江西政府在推行全面火葬政策有關，當地政府出動公安進入喪家搶屍火化、掘墓焚屍，引發人民眾怒。（圖擷取自推特）

2018-08-02 11:12

〔即時新聞／綜合報導〕中國江西省吉安公安局日前遭到縱火，雖然原因不明，但外界認為應該與最近江西政府在推行全面火葬政策有關，當地政府出動公安進入喪家搶屍火化、掘墓焚屍，引發人民眾怒。

綜合媒體報導，吉安市公安局大樓在7月31日下午2時左右起火，當地消防局消獲通報後，派出多輛消防車進行搶救，火勢在下午3時許被撲滅。初步調查發現，起火點位於吉安市公安局指揮中心大樓附樓，起火面積約400平方米，沒有人員傷亡，起火原因不明。目擊者說，起火時間大約是下午2點半，現場煙很大，「我看到一些公安局的工作人員都出來了」。

即便火災原因不明，但許多中國網友認為，應該與中國政府破壞當地殯葬習俗和開棺焚屍有關。中國政府4月起在江西省推行「綠色殯葬」政策，9月1日起當地人往生後，一律只能火化，為確保新政暢行無阻，當局出動執法人員嚴格查緝棺材，將所有年長者的棺材集中銷毀，甚至將已經入棺的屍體強行抬出送往火化，引發當地民眾極度不滿。

有網友表示，「縱觀上下5000年，以管家名義掘墓焚屍、喪失人倫、駭人聽聞、史無前例...搶棺、搶屍、掘墓的江西吉安公安局新大樓燃起大火，已遭現世報...」、「江西吉安公安局大樓起火，有說是百姓一怒縱火，也有網友調侃是帶頭垂範火化殯葬改革，掘人祖墳，喪天良呀」、「動了人家棺材的土匪惡霸，不久自家就會冒黑煙的，吉安公安局就已經冒煙了！」、「掘墓焚屍的怒火」、「這種政府，簡直沒有人性！早就該滅亡了！」

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江西吉安公安局燒了，廣東清遠監獄也燒起來了……你國要火！ pic.twitter.com/bNlvEItkOc — #NRASteve Wang Lee （@john_740930） 2018年8月1日