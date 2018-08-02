全球熱浪！ 專家：再不遏止碳排 熱帶恐「生態死亡」

專家警告，若不及時減少二氧化碳排放，照目前的升溫速度，未來赤道地區恐幾乎變成沒有大型動物的「生態死亡區」。（圖擷自phys.org）

2018-08-02 07:11

〔即時新聞／綜合報導〕全球熱浪來襲，包括歐洲、亞洲都傳出破40度高溫，有英國大學研究指出，若現在不及時減少二氧化碳排放，照目前的升溫速度，未來赤道地區均溫恐會在40度以上，幾乎變成沒有大型動物的「生態死亡區」。

根據「物理學網」（phys.org）報導，英國布里斯托大學（University of Bristol）奈夫斯博士（David Naafs）團隊研究指出，目前地球暖化效果在人類歷史上前所未見，要回溯到56~48百萬年前的新生代古近紀（Paleogene）時期，古近紀的二氧化碳含量很高，全球都在強大的溫室環境下，與本世紀末預測的非常相似。

奈夫斯警告，若以現在的全球升溫速度來看，未來西歐和紐西蘭可能都會成為普遍炎熱氣候，而赤道地區更慘，均溫恐都在40度以上，到時候熱代就變成大型動物的「生態死亡區」。

論文的共同作者潘克斯特教授（Rich Pancost）表示，古近紀可能是個對照，將進一步研究當時的生態環境為何，例如，那個時代是否也有熱季、旱季與極端降雨，又對生態系統造成什麼影響。