小男孩「報警」邀參加生日趴 警察全副武裝的來了

「小孩做過最令人哭笑不得的事...像是打111邀請警察去參加生日派對...」。（圖擷取自facebook）

2018-08-01 23:00

〔即時新聞／綜合報導〕紐西蘭一位小男孩非常喜歡警察，即將滿5歲的他希望能舉辦一場以警察為主題的生日派對，結果苦無辦法的他居然直接打紐西蘭的「緊急救助電話」111邀請員警，害的男童媽媽事後只能再打回去向警察一直賠不是；但是大家都沒想到的是，到最後小男孩生日派對當天還真的有警察前去祝他生日快樂！

綜合媒體報導，當時這位將要5歲的小男孩扎克里（Zachary）一連打了數通111過去給紐西蘭警方，但是在接通之前都直接掛掉，搞得紐西蘭警方趕緊回電確認是否需要協助，男童媽媽這時才知道兒子竟然自己打「緊急救助電話」，想邀請警察來參加他的生日派對。

尷尬得不得了的媽媽趕緊再回電一直向警方賠不是；而接電話的女員警也笑笑的說沒事就好，女員警還打趣的說她不確定是否有警察會去參加，但她保證會把派對邀請通知給其他的同僚知道。

結果生日當天，幾個當天休假的警察真的出現在扎克里家們口，親自開門的扎克里一看到警察出現還躲在門後面，警察問他「能否和你談談」，扎克里調皮的說「不行」還惹得屋內人的一陣笑聲，隨即另一名警察拿出要送給他的「警犬玩偶」，扎克里才開心的邀請警察們進來`。

這些當天休假的警察不但出乎意料的到場參加扎克里的生日派對，他們還精心準備了全副武裝的武裝警察與抗暴警察共襄盛舉，還讓興奮的扎克里跟他的朋友上警車體驗，扎克里家上空還有警用直昇機飛過致意。

當地警局將這場派對錄製一部短片上傳到社群平台，引起網友的瘋傳；而策劃與促成這場慶祝活動的高級警官博萊斯（Garry Boles）表示，「你怎麼忍心讓一位希望吸引警察注意的小男孩失望呢？我們一定會想辦法到場的。」

不過雖然這是場暖心的慶祝活動，但紐西蘭警方最後也不忘提醒，「雖然我們這些休假的警察，對於實現扎克里的生日願望感到非常開心，但是我們並不鼓勵小孩打111，邀請警察去他們的生日派對。」