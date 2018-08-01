首爾39.6度、洪川41度！南韓破111年來最高溫

南韓首爾今下午觀測到39.6℃的破紀錄高溫，洪川高溫則飆到41℃，刷新了南韓歷史高溫紀錄。（歐新社）

2018-08-01 15:39

首次上稿 14:33

更新時間 15:39

〔即時新聞／綜合報導〕今年北半球夏季遭到極端高溫襲擊，除了低緯度地區更加炙熱難耐，中高緯度地區也難逃熱浪席捲，南韓首都首爾今（1日）下午觀測到39.6℃高溫，創下111年以來的紀錄。

據《韓聯社》報導，繼昨（31日）首爾觀測到38.3℃的歷史次高溫度後，今再度飆破歷史高溫，在當地時間2點20分（台灣時間下午1點20分），首爾氣溫來到了破歷史紀錄的38.8℃，由於熱量持續累積，溫度持續飆升，在當地時間下午3點36分左右（台灣時間下午2點36左右），首爾氣溫來到了39.6℃高溫，是自首爾1907年有氣象觀測以來的紀錄，今天以前的首爾最高溫紀錄是1994年7月24日的38.4℃。

除首爾外創高溫紀錄外，南韓洪川在當地時間下午3點觀測到41℃高溫，刷新了南韓歷史高溫紀錄，這也是南韓第二次觀測到40℃以上的極端高溫，上一次韓國觀測到40℃以上高溫，出現在1942年8月1日的大邱，當時測到40℃高溫。

江原道另一個無人測站也紀錄到41.3℃，因為無人測站，觀測僅供參考，不列入官方高溫紀錄。

今年夏季，全球各地廣泛出現極端天氣事件；日本上月23日出現高達41.1℃的歷史最高溫紀錄，南韓首爾連續10天出現夜間最低氣溫在25℃以上的「熱帶夜」現象，我國氣象局也在今天發布首顆高溫紅燈警訊，宜蘭地區有機會挑戰連續3天達38度極端高溫。