網傳詭異女孩「Momo」挑戰 恐煽動自殺、成「藍鯨」翻版

2018-08-01 10:25

〔即時新聞／綜合報導〕近日網路流傳一名有著詭異微笑、蒼白皮膚、雙眼突出的恐怖女孩「Momo」，透過WhatsAPP等軟體散播「網路挑戰」，墨西哥警方警告，這些恐讓挑戰者個資被盜、被煽動自殺，有人擔心，這將成為2017年源自俄羅斯，鼓勵兒童及青少年自殺的「藍鯨」現象翻版。

據《BBC中文網》報導，美國、法國及拉丁美洲各國，「Momo」挑戰不斷在網路流竄，恐擴散全球，調查網路犯罪的墨西哥警查部門（UIDI）表示，有一群人在臉書專頁發起該挑戰，要求挑戰者用電話打給陌生人，而活動頁面上會有警告標語，這就是「Momo」的起源。

警方警告，「Momo」有幾項缺失，不值得挑戰者冒險打給陌生人，包括個人資料和訊息恐被盜、煽動暴力與自殺、用戶被騷擾、勒索及可能會產生焦慮、抑鬱、失眠等生心理創傷。

「不要將『Momo』加入通訊錄！忘掉這個WhatsApp上愚蠢的新潮流」。西班牙警方也調查這挑戰，並利用推特（Twitter）詞條「#PasaDeChorradas（意為「無視胡言亂語）」」提醒，大眾應該無視這訊息，且擔憂，這可能在未來的社群媒體上掀起一陣趨勢。

據消息指出，「Momo」已經被拿來與「藍鯨」現象類比，被稱為「新藍鯨」，有網路犯罪專家警告，雖「Momo」主要藉由WhatsApp散播，但網絡遊戲「當個創世神」（Minecraft）讓傳播速度加快。

他們提醒用戶，不要按照信息鏈的要求行動，也永遠不要與陌生號碼有任何互動。

「Momo」女孩來歷

社交新聞平台Reddit有則貼文顯示，「Momo」看起來十分詭異，但這應該是個精心策畫的惡作劇；有50萬粉絲的YouTube使用者ReignBo上月11日，發布「Momo」現象的影片，雖觀看流量超過190萬次，但他也不清楚是誰發起挑戰。而這詭異女孩「Momo」照片，源自2016年日本東京銀座香草畫廊（Vanilla Gallery）的鳥女雕像，而該展覽一向以收藏古怪，甚至怪誕的收藏品聞名。