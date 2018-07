黎巴嫩坦克變成人工魚礁 還不忘砲口朝向以色列

這個環境保護組織為了聲援巴勒斯坦,還刻意將這些當作人工魚礁的坦克砲管朝向死敵「以色列」的方向。(法新社)

2018-07-29 23:41

〔即時新聞/綜合報導〕日前黎巴嫩有環境保護組織在賽達(Sidon)外海放置10多輛黎巴嫩軍方淘汰的廢棄坦克,希望能夠當作人工魚礁,不只能為海中生物建造一個新的棲息地,也希望能吸引潛水愛好者造訪;不過這個環境保護組織為了聲援巴勒斯坦,還刻意將這些當作人工魚礁的坦克砲管朝向南方死敵「以色列」的方向。

綜合外媒報導,主導這個計畫的非營利組織「賽達海岸之友(Friends of the coast of Sidon)」透過黎巴嫩軍方捐贈10輛廢棄坦克,他們在7月28日將這些廢棄坦克放置距離賽達市達3海里的外海海底,希望能建成一個「水下公園」。

負責人科兹巴爾(Kamel Kozbar)表示,這裡將會成為潛水的天堂,同時也是海裡生物能夠生活的好去處;他表示,希望海藻能盡快覆蓋在這些廢棄坦克上,讓這些坦克成為海洋的一份子,不但海中生物可以在這裡避開危險,安全的產卵繁殖,也可以創造新的旅遊景點,吸引旅客跟潛水愛好者造訪此處。

不過,由於這裡的局勢緊張,這個計畫也帶有幾分的政治色彩,科兹巴爾說「這些坦克的砲管會朝著以色列的方向,以聲援巴勒斯坦人!」