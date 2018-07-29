黎巴嫩坦克變成人工魚礁 還不忘砲口朝向以色列

這個環境保護組織為了聲援巴勒斯坦，還刻意將這些當作人工魚礁的坦克砲管朝向死敵「以色列」的方向。（法新社）

2018-07-29 23:41

〔即時新聞／綜合報導〕日前黎巴嫩有環境保護組織在賽達（Sidon）外海放置10多輛黎巴嫩軍方淘汰的廢棄坦克，希望能夠當作人工魚礁，不只能為海中生物建造一個新的棲息地，也希望能吸引潛水愛好者造訪；不過這個環境保護組織為了聲援巴勒斯坦，還刻意將這些當作人工魚礁的坦克砲管朝向南方死敵「以色列」的方向。

綜合外媒報導，主導這個計畫的非營利組織「賽達海岸之友（Friends of the coast of Sidon）」透過黎巴嫩軍方捐贈10輛廢棄坦克，他們在7月28日將這些廢棄坦克放置距離賽達市達3海里的外海海底，希望能建成一個「水下公園」。

負責人科兹巴爾（Kamel Kozbar）表示，這裡將會成為潛水的天堂，同時也是海裡生物能夠生活的好去處；他表示，希望海藻能盡快覆蓋在這些廢棄坦克上，讓這些坦克成為海洋的一份子，不但海中生物可以在這裡避開危險，安全的產卵繁殖，也可以創造新的旅遊景點，吸引旅客跟潛水愛好者造訪此處。

不過，由於這裡的局勢緊張，這個計畫也帶有幾分的政治色彩，科兹巴爾說「這些坦克的砲管會朝著以色列的方向，以聲援巴勒斯坦人！」