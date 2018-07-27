6歲女童逛商場水族館 右手遭鯊魚攻擊重傷

女童和家人到水族館看鯊魚，卻被鯊魚攻擊。（圖擷取自澎湃新聞）

2018-07-27 23:54

〔即時新聞／綜合報導〕中國貴州一名6歲女童日前和家人到一家商場內的水族館時，卻在鯊魚池旁被鯊魚攻擊，導致右手受傷嚴重。雖然女童已經送醫救治，但傷勢仍然非常不樂觀。

根據中媒報導，女童母親王女表示，在本週二下午，女童跟著奶奶及姑姑等親友到貴州貴陽解放路一間商場內的水族館玩。女童當時在鯊魚池旁觀看鯊魚，突然一隻鯊魚從水中竄出咬住女童右手，一旁的人也都被這一幕驚嚇到。

女童被緊急送醫後，醫師表示，女童右手食指及小指骨折，多處肌腱及神經受損；另外表面有9處鯊魚咬痕，食指指背的傷口最大，長度約5公分。目前女童已經進行清創動作，但因為女童被動物襲擊，院方擔心會有可能的細菌感染，決定多觀察5至7天再考慮是否進行第二次手術或縫合。

出事地點的水族館位於該家商場的3樓，對外免費開放，不少親子都會到這觀賞水族，但是館內水族都僅以玻璃圍欄分隔，沒有多餘防護措施。當時監視器記錄下整段過程，但是否是女童自己將手伸向池中不得而知，因為當時剛好有人擋住這個畫面，女童奶奶則強調孫女沒有做出這種動作，是鯊魚自己竄出攻擊人，並責怪館方的防護措施差勁。

商場方面承諾會積極處理此事，並且會全額負擔女童的醫療費用。