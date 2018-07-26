CNN記者才問川普兩件事 竟遭白宮禁止採訪

美國有線電視新聞網的記者柯林斯（見圖）今日不過詢問美國總統川普兩個問題，就被白宮告知不歡迎他們參加接下來的採訪行程。（美聯社）

2018-07-26 19:57

〔即時新聞／綜合報導〕美國有線電視新聞網（CNN）1名記者，今日訪問美國總統川普時，只因為提了有關俄羅斯總統普廷延後訪美，與川普的前私人律師柯恩（Michael Cohen）的問題，竟遭白宮禁止參與接下來的採訪，引起白宮漠視新聞自由的爭議。

綜合媒體報導，美國有線電視新聞網的記者柯林斯（Kaitlan Collins）今日詢問美國總統川普「為什麼俄羅斯總統普廷推遲訪美行程？」，與「柯恩先生是否背叛了你？總統先生」這兩個問題之後，川普顯然不太開心，隨後她就被白宮告知，不被歡迎參加接下來的採訪行程。

對此，美國有線電視新聞網、福斯新聞（Fox News）等主流媒體，皆出言抨擊白宮違反新聞自由，只因為柯林斯問了他們不想聽的問題，就報復性地禁止她繼續採訪，柯林斯表示，「他們（白宮）說我的問題不適合這裡」。

白宮新聞秘書桑德斯（Sarah Sanders）隨後駁斥媒體的抨擊，柯林斯會被禁止參與接下來的採訪，是因為她在訪問結束後，大喊並且拒絕離開訪問場地，桑德斯更強調，「我們當然支持新聞自由，但也希望每個人都能給予總統與總統的賓客應有的尊重」。

但在桑德斯發言之後，不少與柯林斯參與同場訪問的記者皆出言支持柯林斯，「柯林斯看起來沒有比其他任何1名記者更不願意離開」、「柯林斯在會場內提問的方式與其他記者沒有不同」，而從記者錄下的影片看來，柯林斯也沒有如桑德斯所言的誇張行徑。