第一夫人陷介選爭議 南韓總統施政滿意度17％創新低

南韓第一夫人金建希（右）介選爭議不斷發酵，總統辦公室8日證實，金建希本月將不會陪同尹錫悅出訪。（路透資料照）

2024/11/08 14:32

羅添斌／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民調機構南韓蓋洛普（Gallup Korea）8日發布的民調結果顯示，南韓總統尹錫悅的施政滿意度相隔1週再創新低，來到17%。

據《韓聯社》報導，南韓蓋洛普本月5日至7日對全國18歲以上選民共1002人進行了上述調查，可信度95%，抽樣誤差±3.1個百分點，應答率11.8%。結果顯示，對尹錫悅施政表現的滿意度僅為17%，較上週下降2個百分點，連續兩週刷新最低紀錄；不滿意度則上升2個百分點，為74%，創下新高。

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好評方面，「外交得力」（23%）居首，其後依次為「經濟和民生」（9%）、「有主見和信念」（7%）等；負評因素則以「第一夫人金建希相關爭議」（19%）居首，「經濟、民生和物價管控不力」（11%）、「溝通不暢」（9%）、「整體上不好」（7%）等分列其後。

金建希介選爭議不斷發酵，南韓總統辦公室8日證實，金建希本月將不會陪同尹錫悅出訪。尹錫悅7日在記者會上作出相關承諾。

政黨支持率方面，執政黨國民力量下降3個百分點，為29%；最大在野黨共同民主黨上升4個百分點，為36%。在下屆總統人選支持率調查中，共同民主黨黨魁李在明以29%居首，其後依序為國民力量黨魁韓東勳（14%）、祖國革新黨黨魁曹國（5%）等人。

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