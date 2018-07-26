超過35度加領800日圓！熱浪襲日 企業發放「高溫津貼」

日本最近遭逢熱浪侵襲，不少地區氣溫都飆破40度，日本企業為了讓員工在炎炎夏日也能振作精神，推行了許多消暑策略。圖為炎熱高溫的日本街頭。（法新社）

2018-07-26 20:38

〔即時新聞／綜合報導〕日本最近遭逢熱浪侵襲，不少地區氣溫都飆破40度，日本企業為了讓員工在炎炎夏日也能振作精神，推行了許多消暑策略，有的企業選擇發放「高溫津貼」，有的企業開放員工在家工作。

綜合媒體報導，因應最近炎熱的天氣，日本1家建築公司宣布將發放「高溫津貼」，7月至9月期間，只要當日氣溫高於攝氏30度，員工每人就能領到1筆400日圓（約新台幣110元）的津貼，假如溫度高於攝氏35度，則可以領到800日圓（約新台幣220元），該公司的總裁表示，發放津貼主要是希望員工能在酷暑中，喝1杯生啤酒消暑。

還有1間軟體設計公司宣布，假如日本氣象廳早上5時發布的天氣預告顯示，當日氣溫會超過35度，員工就可以自由提交申請，選擇在家工作。這間公司的東京總部，本週一就有20%的員工申請了在家工作。

根據日本官方統計，由於連日高溫，過去1週已經有超過2萬人因中暑送醫，截至23日，更有將近80人因炎熱喪命，日本政府也因此正在考慮延長暑假。