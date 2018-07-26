美使館爆炸消息被狂刪 中國網友嘆：我們叫屏蔽國

美使館外人行道上可見血跡以及火藥痕跡，當地單位正迅速進行爆炸現場的清掃工作。（路透）

2018-07-26 16:35

〔即時新聞／綜合報導〕位於北京朝陽區的美國駐中國大使館今下午1點許驚傳爆炸，現網路瘋傳相關影片、照片，但中國當局刻意冷處理，不但在爆炸案聲明中避提美國大使館，微博上相關貼文與留言也遭到官方瘋狂刪除，甚至還有外媒採訪遭阻。

網友痛批中國官方消息刻意淡化，指出所謂的和諧社會就是，美國駐北京大使館可以描述為「朝陽區天澤路和安家樓路十字路口」，人肉炸彈可以描述為「疑似爆竹裝置」，胳膊炸斷了可以描述成「手部受傷」，沒死可以描述為「無生命危險」。

美使館爆炸案發生後，相關消息在網路上瘋傳，外媒也爭相報導，但中國媒體卻一律噤聲，許多目擊者在微博上的相關貼文與留言也遭到官方瘋狂刪除，並傳出有外媒在美使館外採訪受阻，BBC記者Stephen McDonnell在推特上寫道，公安告訴他不要拍攝現場，另一名記者說在現場遭到公安警告，「不要拍照，否則你將被拘留。」

爆炸發生後，美使館外人行道上可見血跡以及火藥痕跡，當地正迅速進行爆炸現場的清掃工作，有網友質疑不保留現場進行調查，是想刻意湮滅整起事件？

由於官方瘋狂刪除相關訊息，許多中國網友湧入美大使館微博留言，「哈哈這裡應該不敢刪吧」、「全被刪了，中國人的人權發言權知情權從來沒有保障」、「我們現在叫屏蔽國」、「10幾分鐘前還能在貼吧上看，現在只能在這看看了」。

爆炸發生後，美使館外人行道上可見被炸碎的玻璃。（路透）