女大生一人阻擋難民被遣返 機上乘客紛紛起身支持

一位瑞典女大生為保護一名遭到遣返的難民，特地買了同班機機票，堅持不坐下，阻擋該航班起飛。（圖擷取自臉書）

2018-07-25 20:20

〔即時新聞／綜合報導〕一位瑞典女大生埃爾松（Elin Ersson）為保護一名遭到遣返的難民，特地買了同班機機票，堅持不坐下，阻擋該航班起飛。埃爾松透過手機直播，表達抗議瑞典政府緊縮難民政策的訴求。最後順利阻止該難民被遣返，引起全機上乘客拍手叫好，網友們也稱讚她的勇敢。

綜合外電報導，埃爾松在得知一名52歲難民將從哥特堡（Gothenburg）至土耳其轉機前返回阿富汗後，立刻買了同一班機票，在上機後堅持不坐下以阻擋起飛。埃爾松透過臉書直播紀錄整個過程，向其他乘客們說明狀況，表示該難民「如果繼續待在飛機上可能會死，必須下飛機。」也趁機表達反對瑞典政府的立場，「我試著改變國家法律，我不喜歡這些法條，把人們送去地獄是不對的。」

其中有位男子上前與她理論，要求她坐下甚至奪走她的手機，埃爾松直呼「你認為趕時間重要還是人命重要？」男子回應「我不在乎妳的想法」、「這是嚇唬孩子的」。機上空服員則協助把手機還給埃爾松，該航空堅持以非暴力方式解決。乘客們在了解情況後，有人給予掌聲支持埃爾松，也有人站起身，一起捍衛難民人權。

該航空最後將難民帶下機，不過當局表示，他目前仍被羈押中，將擇日再遣返。而這次埃爾松的行為在網路上獲得一片讚好，指出「幾乎是一個人阻擋了整個班機，好勇敢。」、「感謝妳為阿富汗尋求庇護者所做的一切，我們都以你為榮。」

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