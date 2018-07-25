注射到黑心疫苗家長討說法 中國官員：等上級指示

中國爆發黑心疫苗案，引發家長恐慌。（美聯）

2018-07-25 08:48

〔即時新聞／綜合報導〕中國黑心疫苗案持續發燒，即使中國高層已經下令全面徹查，但民眾恐慌情緒並沒有減少，家長們積極追查自己小孩是否注射到黑心疫苗，其中，重災區之一的重慶市，有兒童接種到黑心疫苗，家長們集體到當地疾控中心討說法，沒想到，官員竟然說「要等上級指示」，引發家長憤怒，串連抗爭的群主還被警方帶走問話。

《明報》報導，重慶市為數龐大的兒童注射武漢生物製品研究所公司生產疫苗，酉陽縣一名1歲兒童的母親羅亞指出，兒子原本非常健康，但在4個月大時接種了百白破疫苗後就不斷生病，整個冬天幾乎是住在醫院治療，一度用上呼吸機，但她又不敢肯定跟黑心疫苗有關，只能懷疑；而她跟情況似的家長不少，也在微信上串連。

昨天，這群家長群聚重慶酉陽縣疾控中心和信訪辦，要求主管部門和政府解釋相關問題，若是對兒童已發生不良影響，就希望能夠有補救措施，但是，官員的答覆讓家長憤怒，疾控中心把所有問題都推給廠商，指「不關他們的事」，而信訪辦要家長們等著，因「要等上一級有結果，他們才會有結果」。

據報導，家長面對如此顢頇的官員，群起激憤，打算今天再到縣政府抗議，不料，在微信上發起抗議的羅亞，昨天傍晚6點多就被到派出所問話，晚上就叫大家取消抗議計劃，先看當局決定再說。

事後，酉陽縣疾控中心主任陳大波的說法是「安全性是有所保障的，只是疫苗效價不達標」，還要家長們「不要因噎廢食，不要信謠傳謠」；且重慶市日前已宣佈可以補種疫苗，家長可以決定是否補種。