寮國水壩崩壞淹6村 數百人失蹤、6600無家可歸

寮國東南部一座大水力發電廠的大壩昨日潰堤，50億噸蓄水傾瀉而下，導致6個村莊淹沒。（歐新社）

2018-07-24 21:52

〔即時新聞／綜合報導〕寮國東南部一座大水力發電廠的大壩昨日潰堤，50億噸蓄水傾瀉而下，導致6個村莊淹沒，至今有數百人失蹤，多達6600人無家可歸。

綜合外媒報導，國營寮國新聞社（Laos News Agency）指出，該國阿速坡省（Attapeu）森塞縣（San Sai）的Xepian-Xe Nam Noy發電廠水壩，在週一（23日）晚間8時崩壞，附近被大量的水淹沒，造成數百人失蹤，據悉已有數人死亡。

寮國官媒也指出，這場災難已造成6600多人無家可歸，當局正用小船幫助森塞縣的民眾撤離。從照片可見，不少民眾帶著重要家當在洪水中跋涉，或待在屋頂上等候救援。

負責興建水壩的南韓SK工程和建築公司（SK Engineering & Construction）表示，大雨和洪水導致水壩崩壞，他們正與當局合作展開救援。

參與電廠開發案的公司之一、泰國的叻丕省發電控股（Ratchaburi ElectricityGenerating Holding）的首席執行長Kijja Sripatthangkura說，大壩「已經破裂，水都洩流到下游區域，一直到距離大壩約5公里的Xe-Pian河」。

《路透》指出，共產黨統治的寮國是亞洲最貧窮和最神秘的國家之一，這個內陸國家希望透過大量的水力發電廠向鄰國出售電力，成為「亞洲電池」。

當局正用小船幫助森塞縣的民眾撤離。（歐新社）

寮國民眾待在屋頂上等候救援。（美聯社）

寮國民眾待在屋頂上等候救援。（美聯社）

寮國民眾待在屋頂上等候救援。（美聯社）