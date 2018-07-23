假疫苗怪誰？ 中國官方：矛頭不准針對黨和政府

長生生技公司的狂犬病疫苗出問題。圖為中國官員檢查疫苗。（歐新社）

2018-07-23 22:57

〔即時新聞／綜合報導〕中國假疫苗曝光後民眾無不恐慌，紛紛表達不滿，希望能得到合理的解釋。但中國劣質食品、藥品事件一再發生，責任到底歸咎於誰？對此，中國官方竟表示，矛頭不准針對黨和政府。

《德國之聲》報導，中國長生生物公司製造的「白百破」（百日咳、白喉、破傷風）疫苗涉造假事件爆發後，許多人在網路上發表相關文章或意見卻一律都被刪除，但仍有民眾站出來捍衛權益，重慶市1名受害孩童的家長「啟靖」在網路發表了1篇文章，希望能「成立重慶地區假疫苗受害群眾維權組織」。

啟靖表示：「決定走這一步...知道我面臨多大的阻力？但是又能怎麼樣呢？...每一個父母都應該勇敢地站出來，在今天。你們不為自己的子女的健康說話。不為他們的生命健康權而勇敢。將來。你們子女的後代必然會重蹈覆轍。我們作為父母可以給不了他（她）們榮華富貴，錦衣玉食。但是我們不能不給他們最基本的生存權。」在文章發佈不久後，啟靖家中的網路就被切斷，並且被登門拜訪的警察帶去問話了。

北京學者：這個國家還有什麼可以信任？

啟靖在回家後透過電話向《德國之聲》表示：「重慶是長春長生疫苗的重災區，我女兒所在的幼兒園就使用了這種疫苗，但官方到目前還沒有任何說法。」對於在警局的被問話過程，啟靖說：「他們主要的意思就是，不要把矛頭指向黨和政府，而是要指向生產假疫苗的企業。」他也得知，這些警察本人或親友中，也有子女打了有害疫苗。

《德國之聲》指出，中國並非首次發生疫苗問題，但為何這類事件無法禁止？北京師範大學政府管理研究院院長唐任伍表示，「這次疫苗事件再次凸顯出我們的監管部門的失職」，「疫苗企業當然應當承擔首要責任，但監控部門也無法逃避責任。疫苗是關係到生死的民生產品，疫苗都不可以信賴了，那這個國家還有什麼是可以信任的呢？」