CIA：中國正對美發動「不露聲色的冷戰」

美國總統川普（右）與中國國家主席習近平。（美聯社檔案照）

2018-07-21 19:09

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國和中國近年在國際各項議題上矛盾加劇，近期於美國科羅拉多州舉行的「阿斯朋（Aspen）安全論壇」中，美國政府多位情報高官紛紛指陳中國是美國的巨大威脅，例如，美國中情局（CIA）東亞與太平洋任務中心副助理主任柯林斯（Michael Collins）20日就直言，中方正對美發動「不露聲色的冷戰」，目的是取代美國成為全球超級強權。

柯林斯指出，中國國家主席習近平麾下的中共政權，無意走向實質開戰，而是無聲無息地在各方面鯨吞蠶食美國的優勢，這樣的做法與明目張膽的俄羅斯大相逕庭。他解釋，中方利用各種合法或不合法的手段，公然或隱而不顯地在經濟和軍事等領域削弱對手，並確保衝突不會真正發生，「我認為這就是冷戰，但不同於二次世界大戰後美國與蘇聯交惡，中方對美發動的『冷戰』更趨近於字面意思。」

柯林斯直言，中國的最終目標是破壞美國全球影響力，使各國在權衡政治利益時，能夠與中國、而非美國同一陣線，依中國模式做決定；從北京逐漸把美中衝突定義為「制度衝突」，即可窺知其企圖。至於中共解放軍不斷擴大及現代化，並在南海人造島礁推動軍事建設，引起周邊鄰國抨擊一事，柯林斯更形容是「俄國併吞克里米亞的東方版本」；更重要的是，他認為中國挑戰美國的程度，遠遠超過俄國。