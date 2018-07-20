小編的逆襲！哀怨分享被打槍的企畫 意外大成功

2018-07-20 21:10

〔即時新聞／綜合報導〕「外食戰隊」參上！日本知名丼飯業者「吉野家」的社群平台小編日前在網上貼出一個原本已經在內部遭打槍的有趣企劃，結果消息曝光後反而誤打誤撞的讓其他四個企業響應合作，讓原本被否決的企劃反而成為一個成功的行銷活動。

綜合外媒報導，這起事件起因在「吉野家」的推特小編，他原先是在自家的官方推特分享了一個先前被內部打槍的遺珠企劃，這個企劃的內容是「組成5個肉食的相關企業組成『肉金剛戰士（ニクレンジャー）』」，但是這個企劃被內部否決，因為要找到另外四家廠商根本是天方夜譚。

結果「吉野家」的推特小編小小的抱怨，竟引來其他公司小編的注意；不到半小時，日本知名的連鎖家庭餐廳「ガスト」率先響應，「ガスト」小編馬上宣布加入，還讓美工花了一天設計了自家戰士「ガストレッド（GUSTO紅）」，還選了戰隊裡通常是身為隊長的「紅色」，先挑先贏搶下頭采。

「吉野家」小編沒想到隨手分享的遺珠企劃居然出現轉機，馬上也拋出自家設計的橘色戰士「ヨシノヤオレンジ（吉野家橘）」，還特地放上了戰隊的合體圖。

接著日本肯德基宣布加入戰隊，成為白色戰士「ヨケンタホワイト（肯德基白）」，肯德基小編還推說是「ガスト」邀他們才加入，接著日本摩斯漢堡的「モスグリーン（摩斯綠）」、知名牛丼品牌「松屋」的「松屋イエロー（松屋黃）」也接力加入戰隊，最後居然真的組成了「外食戰隊 肉金剛戰士」，瞬間在日本爆紅。

而最神奇的是，這個企劃還成功讓相互競爭的企業相繼加入，像是原先相互視為對手的吉野家與松屋、同性質的摩斯漢堡與肯德基；這個原本被認定「不可能」的行銷企劃最後不僅成功製造話題，還讓企業們跨越競爭一起響應加入，恐怕也是吉野家一開始料未及的吧。