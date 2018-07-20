香港解除日本4縣食品進口限制 仍禁止輸入福島核食

2018-07-20 23:16

〔即時新聞／綜合報導〕香港本月24日起解除來自日本4縣的食品進口限制，過去受東日本大地震影響，考量食品恐受核污染，因此禁止進口福島附近地區生產的蔬果與奶製品，香港立法會上月12日研議放寬進口，本月拍板定案，但依舊禁止進口福島食品。

綜合外媒報導，香港食物環境衞生署發出《食物安全命令》，解除日本栃木、茨城、群馬、千葉4縣的奶製品、蔬果產品進口限制，但日商必須提交日本農林水產省核製的輻射檢測證明書，以及有效出口商證明書。不過，有香港日本食品專賣店指出，仍暫不從上述日本4縣引進食品。

2011年日本發生311大地震、福島核災以來，香港食物環境衞生署禁止進口來自栃木、茨城、群馬、千葉、福島等地的食品，但立法會於今年6月12日開始審議，在有附上日本農林水產省核發之輻射證明書的前提下，放寬除了福島以外4縣的食品進口。

我國行政院對於日本食品進口維持4原則下的限制，其一，禁止輸入福島縣食品；第二，禁止進口來自栃木、茨城、群馬、千葉4縣的茶類、飲用水、嬰幼兒奶粉及野生水產品此4類產品；第三，不得輸入未附上輻射檢測證明書、政府製發的產地證明文件之食品；最後，在日本、美國不得販售的食品，同樣不能在台灣上市。