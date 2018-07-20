2020東京奧運票價出爐！最低不到700元台幣

日本今日宣布2020東京奧運票價。（歐新社）

2018-07-20 17:21

〔即時新聞／綜合報導〕日本今日宣布2020東京奧運票價，價格最高為開幕式30萬日圓（約台幣8.3萬），最低僅需2500日圓（約台幣690元）就能觀賽。

根據《NHK》報導，票價經過國際奧委會（IOC）理事會同意，在開幕式中，最高票價為30萬日圓，亦是本屆奧運最高票價，最低則為1萬2000日圓；競賽項目上，最高價為男子100公尺短跑決賽的13萬日圓，最低則有包含足球、壘球和七人制橄欖球等賽事的2500日圓。

此外，針對12歲以下、60歲以上老人票與身障人士，除開、閉幕式外，皆有2020日圓的優惠票價，且為了減輕年輕族群參與的負擔，半數票價都在8000日圓以下，預定明年春天於官方網站正式售票。

2020東京奧運票價一覽（日圓）：

游泳：5800至10萬8000元

跳水：3500至3萬500元

射箭：3000至7000元

羽毛球：4000至4萬5000元

棒球：4000至6萬7500元

壘球：2500至2萬5500元

籃球：3000至10萬8000元

3對3籃球：3000至1萬8000元

體操：4000至7萬2000元

跆拳道：3000至9500元

網球：3000至5萬4000元

舉重：2500至1萬2800元