最早記憶形成期在3歲 研究：2歲前記憶都是假的

英國一項研究指出，人類足以開始形成記憶的時間點是在3歲左右，因此人們對2歲以前的記憶其實是虛構的。（歐新社）

2018-07-20 17:13

〔即時新聞／綜合報導〕有些人常認為腦中有著自己2歲以前的畫面，不過英國最近一項研究卻指出，人類足以開始形成記憶的時間點是在3歲左右，因此人們對於2歲以前的記憶其實是虛構的。

綜合外媒報導，英國諾丁漢特倫特大學（Nottingham Trent University）、布拉德福德大學（University of Bradford）與倫敦大學城市學院（City, University of London）等多所學校的學者最近進行了一項與記憶相關的研究。該研究尋問了6600多人他們最早的記憶是在幾歲，結果有38.6%的人表示是在2歲以前，還有893人更表示是在1歲。

不過研究團隊指出，人類有能力去形成記憶的時間點其實是在3歲左右，等到5、6歲左右，一個人腦中才能發展出類似成人的記憶。那些自稱記得2歲前發生事情的人，很可能只是擁有虛構的印象，他們極可能是在看到過去的照片、聽到過去的故事後，自行將畫面重製到腦中。

研究團隊也提到，有些老人會自稱記得非常早期的記憶，這樣的現象可以用一種「需求」（need）來解釋，因為老人有完成人生故事的需求，於是就將記憶延伸到生命早期。