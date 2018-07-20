收受情報機構活動費等2案有罪 朴槿惠添8年刑

南韓法院在今日判決前總統朴槿惠「收受國家情報院特殊活動費案」兩案，共判處8年刑期。（美聯社）

2018-07-20 15:44

〔即時新聞／綜合報導〕南韓前總統朴槿惠因閨密干政案、收賄案，下台受審。南韓法院在今日判決朴槿惠「收受國家情報院特殊活動費案」、「違反公職選舉法案」兩案，共判處8年刑期。

據《韓聯社》報導，南韓首爾中央地方法院今裁定法院朴槿惠「收受國家情報院特殊活動費案」和「違反公職選舉法案」兩案，檢方原分別求刑12年和3年，法院今日各判決6年和2年，共8年，並沒收朴槿惠33億韓元（約新台幣9600萬元）的資產。

朴槿惠在就任南韓總統期間，與青瓦台3名秘書密謀，收受並挪用國家情報院多達36.5億韓元（約新台幣1億元）的「特殊活動費」，這筆不需報帳的款項，原為國情院用於反間諜活動的專案資金，朴槿惠卻將大部分資金用於個人目的；南韓檢方於今年1月追加控訴朴槿惠涉嫌賄賂，並向法院提出凍結資產訴求。

此外，朴槿惠因閨密干政案，一審被法院判處24年有期徒刑，罰款180億韓元（約新台幣4.98億元）。南韓檢方不服判決提起上訴，首爾高等法院今天（20日）召開二審上訴庭，檢方認為朴槿惠沒有悔意，再度要求判處30年有期徒刑及1185億韓元罰金，相當於新台幣32.2億元。