66歲阿公在開戰鬥機！ 全球最老飛官終於退休了

澳洲66歲的阿公弗勞利（Phillip Frawley，中），是全球最老的戰鬥機飛行員，最近終於退休了。（圖擷自Royal Australian Air Force臉書）

2018-07-20 14:15

〔即時新聞／綜合報導〕阿公在天上飛！澳洲66歲的弗勞利（Phillip Frawley）有4個孫子，但他可不是普通的阿公，原來弗勞利已經在軍中服役49年之久，是全球最老的戰鬥機飛行員，近來完成最後一次飛行後才退休。

據《CNN》報導，弗勞利（Phillip Frawley）1969年開始在澳洲皇家空軍（Royal Australian Air Force，RAAF）擔任見習生，在完成戰鬥機訓練之前，弗勞利最先飛的是C-130大力神運輸機，經過不斷努力成為戰機飛行員之後，他駕駛了一系列的戰鬥機，包括幻象、F/A-18大黃蜂等等，後來還外派到沙烏地阿拉伯5年。

弗勞利49年以來的飛行時數超過1萬小時，其中有6000小時都是在駕駛戰鬥機。最有意義的是弗勞利後來成為教練，協助訓練了將近500名飛行員，他自豪地說「這可能是我最好的成就」。

66歲的弗勞利在6月29日飛完最後一次，隨即以RAAF中隊隊長的身分退休，他坦言這天是個特殊的日子，但一切都該結束了。回顧過去的服役路程，弗勞利直說那簡直是精彩絕倫。在弗勞利之前，全球最老戰機飛官是1名60歲的以色列F-16飛行員。

不過，退休並不意味著弗勞利從飛行生活中離開，他有空時還會指導民眾如何飛行，並進行飛行表演，也會當噴射式戰鬥機的乘客。當弗勞利沒有在天空上時，他最喜歡到新南威爾斯州的沙灘衝浪，或者在部落格上寫寫他在RAAF服役時做了哪些惡作劇。

年輕的弗勞利完成飛官訓練後，和家人一起合照。（圖擷自Royal Australian Air Force臉書）