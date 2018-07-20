法國示威民眾遭非法拖離 「鎮暴警察」身分曝光

法國1名沒穿制服只戴頭盔的「鎮暴警察」拖離民眾，結果這位「鎮暴警察」竟然是總統馬克宏參謀總長的助理貝納拉（Alexandre Benalla），他根本沒有合法的權力去執行警察職責。（法新社）

2018-07-20 10:46

〔即時新聞／綜合報導〕太陽花學運打人警察始終找不到，法國五一勞動節則有未穿制服只戴頭盔的「鎮暴警察」拖離民眾，如今這位「鎮暴警察」的身分終於曝光，竟然是總統馬克宏參謀總長的助理貝納拉（Alexandre Benalla），他根本沒有合法的權力去執行警察職責。

據《BBC》報導，今年5月1日，約有100人聚集巴黎第五區示威抗議，在警民衝突爆發後，1名戴著鎮暴頭盔沒穿制服的男子開始加入警察的行動。從市民拍下的影片中，可以看到這位「警察」先掐住1個女人的脖子，把她拉出街道外，不久後「警察」又攻擊另1名男性抗議者，將他拖行一陣後才放手。

這位「警察」後來被確認是貝納拉，當天他是在1名預備警察、馬克宏所屬政黨「共和前進！」的黨員克雷斯（Vincent Crase）陪同下來到現場，雖然他們根本就不是真正的警察，但在場的鎮暴警察似乎也沒有干預他們拖離民眾的行為。。

法國總統發言人對此表示，貝納拉當天是休假日，以觀察員的身分獲准前去示威現場，其他照片可以看到他戴著警察臂章。法國總統官邸也說，克雷斯當時也獲得和貝納拉一樣的許可。

然而，法國內政部長柯隆布（Gerard Collomb）已要求警察監管機構進行調查，因為無論是貝納拉或克雷斯，都沒有權力做出此事，「共和前進！」政黨也已暫停克雷斯的職務。

相關影片請見：