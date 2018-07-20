空巴「超級大白鯨」飛天 「古椎」模樣吸引萬人見證

「超級大白鯨」是現存最大的飛機之一，與一旁的法國達索獵鷹公務機相差數倍。（路透）

2018-07-20 00:20

〔即時新聞／綜合報導〕歐洲空中巴士公司日前推出全新的「超級大白鯨」（Beluga XL，Airbus A330-700L）運輸機，今（19）日首度起飛，吸引萬人到場見證。

綜合外電報導，「超級大白鯨」今天上午10點30分，從法國南部的土魯斯布拉尼亞克機場起飛，於上空盤旋4個小時後再同地降落。這架「超級大白鯨」在塗裝也下了不少功夫，不但在兩則畫上白鯨的眼睛，還加上了微笑的曲線，飛行在空中有如彷彿一隻笑容可掬大白鯨在天空翱翔。全程由空中巴士公司直播，也吸引了萬人齊聚機場為它歡呼。

「超級大白鯨」是現存最大的飛機之一，長63.1公尺，比前身「大白鯨超級運輸機」（Beluga ST）長出6公尺、寬度也增加1公尺，載運容量增加30％，高19.8公尺相當於3層樓高，可載51公噸貨物。「超級大白鯨」預計將於明年投入使用，負責將飛機機翼從製造工廠運輸到歐洲各地的裝配線。

一家位於英國北威爾斯的機翼廠，為了要迎接這架超大型飛機，當地的哈沃爾登（Hawarden）正努力架設新的防爆柵欄，並重新鋪設跑道。

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維妙維肖的鯨魚塗裝，起飛後就彷彿一條大白鯨在天空翱翔。（圖擷自空中巴士官網）

歐洲空中巴士公司日前推出全新的「超級大白鯨」運輸機，今日首度起飛。（圖擷自空中巴士官網）

「超級大白鯨」預計將於明年投入使用，負責將飛機機翼從工廠運輸到歐洲各地的裝配線。（圖擷自空中巴士官網）